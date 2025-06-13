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И без того мизерный экспорт молдавских фруктов сократится вдвое: Яблоки подорожают, абрикосы — только импортные

Ущерб и дополнительные расходы фермеров оцениваются более чем в 700 млн леев [видео]

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Источник: Комсомольская правда

Экспорт молдавских фруктов может сократиться вдвое, предупреждает Ассоциация Moldova Fruct.

В 2025 году экспорт фруктов может снизиться до 150−160 млн долларов (в 2024 году — около 290 млн).

Это связано с неблагоприятной внешней конъюнктурой и значительными потерями урожая из-за весенних заморозков и града. По данным опроса среди 100 производителей из 20 районов:

Потери урожая составляют:

яблоки — 52%,

абрикосы — до 97%.

Ущерб и дополнительные расходы оцениваются более чем в 700 млн леев.

В это же время Министерство сельского хозяйства, похоже, иначе оценивает потери садоводов от заморозков прошлой весной.

Власти называют их умеренными, тогда как Ассоциация «Молдова фрукт» заявляет о глубоком кризисе и значительном экономическом ущербе.

По данным Минсельхоза, пострадали 8 500 гектаров садов, в частности, на юге и в центре Республики Молдова.

Источник: канал 5.