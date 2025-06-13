И без того мизерный экспорт молдавских фруктов сократится вдвое: Яблоки подорожают, абрикосы — только импортные

Экспорт молдавских фруктов может сократиться вдвое, предупреждает Ассоциация Moldova Fruct.
В 2025 году экспорт фруктов может снизиться до 150−160 млн долларов (в 2024 году — около 290 млн).
Это связано с неблагоприятной внешней конъюнктурой и значительными потерями урожая из-за весенних заморозков и града. По данным опроса среди 100 производителей из 20 районов:
Потери урожая составляют:
яблоки — 52%,
абрикосы — до 97%.
Ущерб и дополнительные расходы оцениваются более чем в 700 млн леев.
В это же время Министерство сельского хозяйства, похоже, иначе оценивает потери садоводов от заморозков прошлой весной.
Власти называют их умеренными, тогда как Ассоциация «Молдова фрукт» заявляет о глубоком кризисе и значительном экономическом ущербе.
По данным Минсельхоза, пострадали 8 500 гектаров садов, в частности, на юге и в центре Республики Молдова.
Источник: канал 5.