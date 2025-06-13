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Самарские ученые разработали «умную» болгарку с блютуз-управлением

Изделие представили на выставке в Ташкенте. Производство запустят через 2−3 месяца в Татарстане.

Как создавалась новая Россия

Изделие представили на выставке в Ташкенте. Подробностями поделилась пресс-служба СамГТУ.

«Умную» болгарку доработали блютуз-модулем. С ним можно управлять устройством в режиме реального времени. Также доступна настройка и контроль за работой современного решения. Производство запустят через 2−3 месяца в Татарстане.

«Специалисты применили современный высокопроизводительный процессор — главный элемент в блоке управления углошлифовальной машинки, оснащенный датчиками безопасности и сервисными системами», — объяснили в СамГТУ.

Кандидат технических наук и доцент кафедры «Информационно-измерительная техника» Евгений Мельников добавил: применяли и синхронный двигатель с постоянными магнитами:

«Для их установки в устройство с небольшими габаритами и новыми алгоритмами работы было создано особое схемотехническое решение».

Ранее самарские ученые создали инновационный ИИ-навигатор для беспилотников.

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