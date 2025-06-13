В Ростовской области весной лук подорожал почти в два раза

За год цена лука в Ростовской области увеличилась почти в два раза. В апреле этого года его средняя цена была 70 рублей, в то время как год назад — 39 рублей. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные отделения по донскому региону Южного главного управления Центрального банка РФ.