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В Ростовской области весной лук подорожал почти в два раза

За год в Ростовской области лук подорожал на 31 рубль.

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Источник: Комсомольская правда

За год цена лука в Ростовской области увеличилась почти в два раза. В апреле этого года его средняя цена была 70 рублей, в то время как год назад — 39 рублей. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные отделения по донскому региону Южного главного управления Центрального банка РФ.

Таким образом цена килограмма овоща увеличилась почти в два раза — на 31 рубль.

В Центробанке это связывают с тем, что складские запасы отечественного лука почти иссякли, из-за чего магазинам пришлось торговать более дорогим импортным.

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