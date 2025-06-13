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«За пару минут до трагедии позвонил жене и спросил, где хранится моющее средство». Житель Барановичей погиб, выпав с восьмого этажа, когда мыл окно

В Барановичах мужчина выпал с восьмого этажа, когда мыл испачканное птицами окно.

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Источник: Комсомольская правда

В Барановичах мужчина погиб, когда захотел вымыть окно, написала местная газета «Наш край».

Трагедия произошла в районном центре в четверг, 12 июня, на улице 50 лет ВЛКСМ. В тот день горожанин 1959 года рождения, проживающий в квартире на восьмом этаже, решил вымыть окно квартиры. испачканное птицами.

Как установили правоохранители, за пару минут до трагедии мужчина позвонил жене и спросил, где дома хранится моющее средство для окон. Он сказал, что хочет вымыть испачканное птицами окно, а вскоре произошел несчастный случай. Мужчину под окнами многоэтажки обнаружили прохожие, они вызвали скорую помощь, но медики спасти горожанина не смогли.

— Предварительно установлено, что во время работы мужчина случайно поскользнулся и упал вниз, — прокомментировали в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Еще в Хойниках женщина приготовила себе коктейль с вином, попала в реанимацию и умерла: «Врачи поняли, что пациентка что-то не договаривает».

Тем временем три медведя показались в Беларуси людям в один день: «Медведь трехлетка шел в сторону деревни».