«За пару минут до трагедии позвонил жене и спросил, где хранится моющее средство». Житель Барановичей погиб, выпав с восьмого этажа, когда мыл окно

Как установили правоохранители, за пару минут до трагедии мужчина позвонил жене и спросил, где дома хранится моющее средство для окон. Он сказал, что хочет вымыть испачканное птицами окно, а вскоре произошел несчастный случай. Мужчину под окнами многоэтажки обнаружили прохожие, они вызвали скорую помощь, но медики спасти горожанина не смогли.