Мингорисполком определил, кто может получить льготы на арендное жилье в Минске

Вместе с тем в постановлении указаны рабочие профессии, сотрудники которых также могут получить арендное жилье в Минске по льготной ставке. В числе профессий названы рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Также указаны водитель городского пассажирского транспорта, монтер пути, тоннельный рабочий, каменщик, маляр, штукатур.