Мингорисполком определил, кто может получить льготы на арендное жилье в Минске. Это следует из решения Минского городского исполнительного комитета № 2122 от 29 мая 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В документе сказано, что льготу на арендное жилье могут получить руководитель, главный специалист структурного подразделения Мингорисполкома или структурного подразделения администрации района Минска.
Вместе с тем в постановлении указаны рабочие профессии, сотрудники которых также могут получить арендное жилье в Минске по льготной ставке. В числе профессий названы рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Также указаны водитель городского пассажирского транспорта, монтер пути, тоннельный рабочий, каменщик, маляр, штукатур.
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