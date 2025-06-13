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Мингорисполком определил, кто может получить льготы на арендное жилье в Минске

Мингорисполком определил, кто может получить арендное жилье по льготное ставке в Минске.

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Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком определил, кто может получить льготы на арендное жилье в Минске. Это следует из решения Минского городского исполнительного комитета № 2122 от 29 мая 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В документе сказано, что льготу на арендное жилье могут получить руководитель, главный специалист структурного подразделения Мингорисполкома или структурного подразделения администрации района Минска.

Вместе с тем в постановлении указаны рабочие профессии, сотрудники которых также могут получить арендное жилье в Минске по льготной ставке. В числе профессий названы рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Также указаны водитель городского пассажирского транспорта, монтер пути, тоннельный рабочий, каменщик, маляр, штукатур.

Тем временем Мингорисполком сказал, кому из минчан увеличат доплаты к пенсии.

Кстати, Минтруда сказало, кто может получить денежную компенсацию вместо отпуска.

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