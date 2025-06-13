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«Не торопитесь хоронить “Крылья”: Игорь Осинькин — о будущем самарской команды

Экс-наставник «зелено-бело-синих» объяснил: у клуба есть возможности для точечного усиления.

Как создавалась новая Россия

Экс-наставник «зелено-бело-синих» объяснил: у клуба есть возможности для точечного усиления.

Игорь Осинькин ушел из «Крыльев» в конце мая нынешнего года. Работал с волжанами с лета 2020-го года. Минувший сезон закончил с Самарой на десятой строчке с 31 очком.

Бывший наставник «КС» подчеркнул: несколько футболистов и тренерский штаб не стали продлеваться с командой. При этом сохранили ряд «квалифицированных игроков», считает он.

«Остались практически все, кто был в стартовом составе в конце сезона, за исключением Зиньковского. Не знаю, продлят ли Гленна Бейла. Предложение сделано. Боеспособный состав, есть возможность точечно усилиться. Не торопитесь хоронить “Крылья”», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

Добавил: представители «Крыльев» с выбором преемника — им стал Магомед Адиев — не советовались.

На днях рассказывали, что самарцы ведут активные переговоры со столичным «Динамо» по переходу Ивана Сергеева.

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