«Не торопитесь хоронить “Крылья”: Игорь Осинькин — о будущем самарской команды

Экс-наставник «зелено-бело-синих» объяснил: у клуба есть возможности для точечного усиления.
Игорь Осинькин ушел из «Крыльев» в конце мая нынешнего года. Работал с волжанами с лета 2020-го года. Минувший сезон закончил с Самарой на десятой строчке с 31 очком.
Бывший наставник «КС» подчеркнул: несколько футболистов и тренерский штаб не стали продлеваться с командой. При этом сохранили ряд «квалифицированных игроков», считает он.
«Остались практически все, кто был в стартовом составе в конце сезона, за исключением Зиньковского. Не знаю, продлят ли Гленна Бейла. Предложение сделано. Боеспособный состав, есть возможность точечно усилиться. Не торопитесь хоронить “Крылья”», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.
Добавил: представители «Крыльев» с выбором преемника — им стал Магомед Адиев — не советовались.
На днях рассказывали, что самарцы ведут активные переговоры со столичным «Динамо» по переходу Ивана Сергеева.
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