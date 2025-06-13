«Не торопитесь хоронить “Крылья”: Игорь Осинькин — о будущем самарской команды

«Остались практически все, кто был в стартовом составе в конце сезона, за исключением Зиньковского. Не знаю, продлят ли Гленна Бейла. Предложение сделано. Боеспособный состав, есть возможность точечно усилиться. Не торопитесь хоронить “Крылья”», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.