В пяти районах Ростовской области выявили заболевших лихорадкой Ку

По информации ведомства, случаи заражения лихорадкой Ку зафиксированы в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском, Мясниковском и Дубовском районах.
Это опасное заболевание, которое переносят клещи. Кроме того, донской регион считается эндемичным по крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и иксодовому клещевыму боррелиозому (ИКБ).
Так, КГЛ диагностирована у пациентов из Волгодонска, Дубовского, Песчанокопского, Красносулинского, Мартыновского, Мясниковского и Зимовниковского районов. ИКБ зарегистрирован у жителей Батайска и Морозовского района.
Во всех случаях заражения клещи укусили людей во время ухода за животными (крупный и мелкий рогатый скот, а также собаки).