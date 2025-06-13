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В пяти районах Ростовской области выявили заболевших лихорадкой Ку

Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, случаи заражения лихорадкой Ку зафиксированы в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском, Мясниковском и Дубовском районах.

Это опасное заболевание, которое переносят клещи. Кроме того, донской регион считается эндемичным по крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и иксодовому клещевыму боррелиозому (ИКБ).

Так, КГЛ диагностирована у пациентов из Волгодонска, Дубовского, Песчанокопского, Красносулинского, Мартыновского, Мясниковского и Зимовниковского районов. ИКБ зарегистрирован у жителей Батайска и Морозовского района.

Во всех случаях заражения клещи укусили людей во время ухода за животными (крупный и мелкий рогатый скот, а также собаки).