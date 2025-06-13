В Казани Сабантуй 2025 пройдет 21 июня

В Татарстане прошла череда Сабантуев. Ее кульминацией станет татарский день плуга в Казани. В столице республики Сабантуй пройдет 21 июня (суббота), сообщил в разговоре с РИА Новости заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. По его словам, всего в 2025 году в различных регионах Сабантуй отметят около четырех тысяч раз.
Отметим, что в Казани этот праздник традиционно отмечают на трех площадках — около озера Лебяжье, березовой роще в поселке Мирный, а также в Дербышках.
Ранее мы сообщали, что делегация Нижнекамска отправилась на Федеральный Сабантуй в Якутске, который пройдет в эту субботу, 14 июня. Она на празднике представит Татарстан.