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В Казани Сабантуй 2025 пройдет 21 июня

Это станет кульминаций череды праздников в Татарстане, посвященных татарскому дню плуга.

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Источник: Комсомольская правда

В Татарстане прошла череда Сабантуев. Ее кульминацией станет татарский день плуга в Казани. В столице республики Сабантуй пройдет 21 июня (суббота), сообщил в разговоре с РИА Новости заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. По его словам, всего в 2025 году в различных регионах Сабантуй отметят около четырех тысяч раз.

Отметим, что в Казани этот праздник традиционно отмечают на трех площадках — около озера Лебяжье, березовой роще в поселке Мирный, а также в Дербышках.

Ранее мы сообщали, что делегация Нижнекамска отправилась на Федеральный Сабантуй в Якутске, который пройдет в эту субботу, 14 июня. Она на празднике представит Татарстан.