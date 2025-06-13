Центр Челябинска закроют для транспорта 14 июня, автобусы изменят маршруты

Напомним, в субботу возле Торгового центра состоится VK Fest (18+).
Для обеспечения безопасности с 12 часов и до полуночи будет закрыто движение транспорта на следующих участках:
— по улице Братьев Кашириных — от улицы Краснознаменная до улицы Кирова (проезд по Свердловскому проспекту будет открыт);
— по улице Каслинская — от улицы Братьев Кашириных до улицы Труда;
— по улице 8 Марта — от улицы Кирова до улицы Каслинская.
В это время автобусы будет следовать по измененным маршрутам: № 8 направят от улицы Мамина по проспекту Победы, улицам Краснознаменная, Братьев Кашириных Академика Королева; № 22А поедет от ЧКПЗ по улице Свободы, проспекту Ленина, улицам Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных, Александра Шмакова; № 71 проследует от ЧМК по проспекту Победы, улицам Краснознаменная, Братьев Кашириных, Петра Столыпина.