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Центр Челябинска закроют для транспорта 14 июня, автобусы изменят маршруты

Центр Челябинска закроют для транспорта 14 июня, автобусы изменят маршруты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Напомним, в субботу возле Торгового центра состоится VK Fest (18+).

Для обеспечения безопасности с 12 часов и до полуночи будет закрыто движение транспорта на следующих участках:

— по улице Братьев Кашириных — от улицы Краснознаменная до улицы Кирова (проезд по Свердловскому проспекту будет открыт);

— по улице Каслинская — от улицы Братьев Кашириных до улицы Труда;

— по улице 8 Марта — от улицы Кирова до улицы Каслинская.

В это время автобусы будет следовать по измененным маршрутам: № 8 направят от улицы Мамина по проспекту Победы, улицам Краснознаменная, Братьев Кашириных Академика Королева; № 22А поедет от ЧКПЗ по улице Свободы, проспекту Ленина, улицам Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных, Александра Шмакова; № 71 проследует от ЧМК по проспекту Победы, улицам Краснознаменная, Братьев Кашириных, Петра Столыпина.