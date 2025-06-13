Центр Челябинска закроют для транспорта 14 июня, автобусы изменят маршруты

В это время автобусы будет следовать по измененным маршрутам: № 8 направят от улицы Мамина по проспекту Победы, улицам Краснознаменная, Братьев Кашириных Академика Королева; № 22А поедет от ЧКПЗ по улице Свободы, проспекту Ленина, улицам Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных, Александра Шмакова; № 71 проследует от ЧМК по проспекту Победы, улицам Краснознаменная, Братьев Кашириных, Петра Столыпина.