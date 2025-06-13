Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске уложили финишный слой асфальта на двух улицах во второй праздничный выходной

Ремонт дорог в городе решили не останавливать в праздничные выходные.

Как создавалась новая Россия

Ремонт дорог в городе решили не останавливать в праздничные выходные.

Ремонт дорог в городе решили не останавливать в праздничные выходные.

Днем 13 июня дорожники укладывают чистовой, финишный, слой асфальта на Взлётной. Работы идут во второй полосе. Видео дорожных работ опубликовано в телеграмм-канале мэрии Красноярска.

«Уважаемые автомобилисты, для проезда оставлена первая полоса. Подождите, пока свежеуложенный асфальт остынет. Конусы-ограничители помогут вам ориентироваться», — попросили власти водителей.

Также дорожники сегодня, несмотря на тридцатиградусную жару, укладывают финишной слой асфальта на улице Белинского. Сейчас работы идут по второй полосе вверх.

Напомним, ранее сообщалось, что завтра, 14 июня жара в Красноярске усилится до +35 градусов.