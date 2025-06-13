Косметолог Марченко рассказала, как ухаживать за зрелой кожей

Также хорошо добавлять в уход витамин С. Он оказывает омолаживающий эффект на кожу благодаря своим антиоксидантным и регенерирующим свойствам, стимулирует выработку коллагена, повышает упругость и эластичность кожи, а также помогает осветлить пигментные пятна, выравнивая тон кожи. Кроме того, витамин С защищает кожу от свободных радикалов, которые повреждают клетки и способствуют старению.