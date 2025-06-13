В Башкирии жара может смениться ливнем и градом

14 июня в Башкирии прогнозируется переменная облачность. По данным Башгидромета, намечаются кратковременные дожди и грозы, которые могут внезапно смениться на ливни и даже град.
Ветер будет южным и юго-западным 3−8 м/с. Днем порывы могут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха этой ночью прогнозируется от +13 до +18 градусов, а на востоке республики может опуститься до +8. Днем температура поднимется до +26…+31 градуса.
Ночью и утром ожидается туман, который снизит видимость до 500−1000 метров. В Уфе тоже прогнозируются кратковременные дожди и грозы, а температура днем будет колебаться между +27 и +29 градусами.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.