В Башкирии жара может смениться ливнем и градом

Ветер будет южным и юго-западным 3−8 м/с. Днем порывы могут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха этой ночью прогнозируется от +13 до +18 градусов, а на востоке республики может опуститься до +8. Днем температура поднимется до +26…+31 градуса.