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В Башкирии жара может смениться ливнем и градом

В Башкирии 14 июня будет жара, ливень и град.

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Источник: Комсомольская правда

14 июня в Башкирии прогнозируется переменная облачность. По данным Башгидромета, намечаются кратковременные дожди и грозы, которые могут внезапно смениться на ливни и даже град.

Ветер будет южным и юго-западным 3−8 м/с. Днем порывы могут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха этой ночью прогнозируется от +13 до +18 градусов, а на востоке республики может опуститься до +8. Днем температура поднимется до +26…+31 градуса.

Ночью и утром ожидается туман, который снизит видимость до 500−1000 метров. В Уфе тоже прогнозируются кратковременные дожди и грозы, а температура днем будет колебаться между +27 и +29 градусами.

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