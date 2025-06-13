В Омске обновляют трамвайные пути на пересечении улиц Заозерной и Менделеева

На одном из оживленных участков города — пересечении улиц Заозерной и Менделеева — стартовала масштабная замена трамвайных путей. Для проведения работ перекрыт целый перекресток, движение транспорта временно ограничено. Объезд организован для всех видов транспорта, однако значительных затруднений в движении пока не зафиксировано.
Ремонтные работы продлятся четыре дня — до конца недели. За это время дорожники планируют обновить почти 100 метров трамвайного полотна. Полностью заменяются старые конструкции: рельсы выравниваются с помощью домкратов, чтобы исключить их влияние на состояние дорожного покрытия. На объекте одновременно задействовано около 20 человек, которые работают в две смены.
Этот этап ремонта является частью масштабной реконструкции улицы Заозерной, которая проводится в три этапа на протяжении нескольких месяцев. Как пояснили в городском департаменте транспорта, своевременная замена путей необходима, чтобы предотвратить разрушение асфальтобетонного покрытия и обеспечить безопасное движение как общественного, так и личного транспорта.
Работы выполняются в период длинных выходных, чтобы минимизировать неудобства для горожан. По заверениям властей, к понедельнику трамвайное сообщение будет полностью восстановлено. Протяженность ремонтируемого участка составляет 72 метра в обе стороны.
Напомним, что в рамках проекта также предусмотрено обновление дорожного покрытия и благоустройство прилегающей территории.