В Омске обновляют трамвайные пути на пересечении улиц Заозерной и Менделеева

Ремонтные работы продлятся четыре дня — до конца недели. За это время дорожники планируют обновить почти 100 метров трамвайного полотна. Полностью заменяются старые конструкции: рельсы выравниваются с помощью домкратов, чтобы исключить их влияние на состояние дорожного покрытия. На объекте одновременно задействовано около 20 человек, которые работают в две смены.