Запатентован новый метод ранней диагностики болезни Альцгеймера

По словам ученых, пока не существует метода полного излечения от болезни Альцгеймера. Но есть препараты и подходы, которые позволяют замедлить развитие заболевания и как можно дольше сохранять качество жизни человека. Основная проблема в том, что болезнь Альцгеймера развивается медленно и начинается задолго до появления первых клинических симптомов. Существующие методы ранней диагностики заболевания не могут достоверно его распознать, поскольку генетические тесты показывают предрасположенность к болезни, что не является гарантией ее развития, а лабораторные исследования крови через маркеры воспаления могут давать ложные результаты, которые могут быть связаны с другими заболеваниями. Подход исследователей ПНИПУ в свою очередь позволяет выявлять заболевание с точностью до 89% на ранних стадиях.