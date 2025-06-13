Запатентован новый метод ранней диагностики болезни Альцгеймера

ПЕРМЬ, 13 июня. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) запатентовали новый метод ранней диагностики болезни Альцгеймера с помощью более детального исследования сосудов головного мозга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые предложили инновационный метод диагностики болезни Альцгеймера, который основан на исследовании вен левого и правого полушарий головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и машинного обучения. Ранее в ПНИПУ запатентовали способ диагностики через анализ четырех вен. В новом подходе учитываются показатели магнитной восприимчивости уже шести, что повышает достоверность диагноза. Также в новом методе полученные параметры вводятся в заранее обученную компьютерную программу, которую специально разработали ученые. Она использует алгоритмы машинного обучения — так называемое “дерево решений”, — рассказали в университете.
По словам ученых, пока не существует метода полного излечения от болезни Альцгеймера. Но есть препараты и подходы, которые позволяют замедлить развитие заболевания и как можно дольше сохранять качество жизни человека. Основная проблема в том, что болезнь Альцгеймера развивается медленно и начинается задолго до появления первых клинических симптомов. Существующие методы ранней диагностики заболевания не могут достоверно его распознать, поскольку генетические тесты показывают предрасположенность к болезни, что не является гарантией ее развития, а лабораторные исследования крови через маркеры воспаления могут давать ложные результаты, которые могут быть связаны с другими заболеваниями. Подход исследователей ПНИПУ в свою очередь позволяет выявлять заболевание с точностью до 89% на ранних стадиях.
Как происходит диагностика.
«Пациенту вводят контрастное вещество на основе гадолиния, которое усиливает сигнал МРТ, где человек проходит сканирование головного мозга. Далее специалисты измеряют магнитную восприимчивость в шести мозговых венах. Эти параметры дают важную информацию о состоянии кровеносных сосудов и уровнях кислорода, которые могут меняться при развитии болезни Альцгеймера», — рассказал начальник отдела инноваций ПНИПУ, кандидат технических наук Леонид Кожемякин.
Далее на этапе обработки данных компьютерная программа, пришедшая на смену бумажной диагностической карте, обрабатывает полученные данные, проверяя значения магнитной восприимчивости вен, и выдает на экране заключение: CON — человек здоров, или AD — болезнь Альцгеймера. При этом окончательное решение всегда остается за лечащим врачом, поскольку метод поддерживает, но не заменяет профессиональную экспертизу.
«Этот подход позволяет обнаружить болезнь на доклинической стадии, когда симптомы еще не проявились. В отличие от инвазивных способов, таких как биопсия, МРТ с контрастом минимально воздействует на организм. Главное преимущество этого метода — его точность: достоверность диагностики составляет не менее 89%, что значительно выше, чем у большинства современных аналогов», — добавила студентка факультета прикладной математики и механики ПНИПУ Юлия Большакова.
На разработку пермских ученых выдан патент. Исследование было выполнено в рамках НОЦ мирового уровня.