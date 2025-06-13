Президент Владимир Путин назначил двух новых судей в Омские суды

Екатерина Чеповская заняла должность судьи Советского районного суда Омска. Она имеет богатый опыт работы в судебной системе: более десяти лет она трудилась мировым судьей, в том числе с ноября 2014 года в Черлакском районе Омской области, а с осени 2019 года — в Советском районе Омска.