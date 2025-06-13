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Президент Владимир Путин назначил двух новых судей в Омские суды

Обе кандидатуры получили положительное решение высшей квалификационной коллегии судей.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В минувший четверг, 12 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей, среди которых оказались две кандидатуры для судебной системы Омской области. Изменения затронут Исилькульский городской суд и Советский районный суд Омска.

Вероника Баева утверждена на должность судьи Исилькульского городского суда. Ее кандидатура была одобрена региональной квалификационной коллегией судей на первом заседании 2025 года, состоявшемся в январе.

Екатерина Чеповская заняла должность судьи Советского районного суда Омска. Она имеет богатый опыт работы в судебной системе: более десяти лет она трудилась мировым судьей, в том числе с ноября 2014 года в Черлакском районе Омской области, а с осени 2019 года — в Советском районе Омска.

Назначение новых судей направлено на усиление судебной системы региона и повышение эффективности правосудия. Обе кандидатуры получили высокую оценку как со стороны квалификационной коллегии, так и на федеральном уровне.