МИД сказал белорусам воздержаться от поездок в Израиль и Иран

В Министерстве иностранных дел сказали белорусам воздержаться от поездок в Израиль и Иран из-за конфликта в регионе, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В МИД Беларуси выразили глубокую обеспокоенность витком военной эскалации между Израилем и Ираном, сообщениями о гибели мирных граждан, в том числе детей. В ведомстве подчеркнули, что силовой сценарий конфликта является серьезной угрозой для региональной стабильности и безопасности. Также в дипведомстве обратили внимание на риск гуманитарной катастрофы и непредсказуемые глобальные последствия.
Белорусская сторона призвала вовлеченные стороны к сдержанности, ответственности, а также недопущению действий, которые могут негативно повлиять на политико-дипломатические усилия международного сообщества, которые направлены на комплексное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.
В связи с этим МИД рекомендовал белорусам учитывать происходящее. А также тщательно взвешивать необходимость поездок в страны, которые находятся в зоне конфликта. Сказали при планировании подобных поездок отслеживать официальные уведомления авиационных властей об ограничениях или приостановке работы аэропортов.
— Граждан Беларуси, которые находятся в регионе, призываем строго соблюдать меры безопасности и руководствоваться рекомендациями властей страны пребывания, — призвали в МИД.
Также МИД сказал, что граждан Беларуси не было на борту разбившегося самолета в Индии.