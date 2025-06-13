МИД сказал белорусам воздержаться от поездок в Израиль и Иран

В МИД Беларуси выразили глубокую обеспокоенность витком военной эскалации между Израилем и Ираном, сообщениями о гибели мирных граждан, в том числе детей. В ведомстве подчеркнули, что силовой сценарий конфликта является серьезной угрозой для региональной стабильности и безопасности. Также в дипведомстве обратили внимание на риск гуманитарной катастрофы и непредсказуемые глобальные последствия.