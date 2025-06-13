Предупреждение от МИД Молдовы: Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке граждан призывают избегать поездок в Израиль

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке МИД Молдовы активировал Кризисную ячейку и призвал граждан не ездить в Израиль и строго соблюдать меры безопасности.
Закрыты аэропорты, порты и пограничные переходы. Рекомендуется оставаться рядом с укрытиями, избегать людных мест и не выходить из дома без необходимости.
Граждан просят следить за сообщениями посольства Молдовы в Тель-Авиве и израильских властей, а также быть на связи с авиакомпаниями.
Напомним, что 13 июня воздушное сообщение между Молдовой и Израилем приостановлено.
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