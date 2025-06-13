Глава Палаты представителей Игорь Сергеенко сказал, сколько стоит вызов скорой помощи в Беларуси

Глава Палаты представителей Игорь Сергеенко на встрече с профессорско-преподавательским составом Белорусского государственного медицинского университета сказал, что стоимость одного выезда скорой помощи составляет 164 рубля в Беларуси, передает БелТА.
Сергеенко подчеркнул, что в стране гарантирована бесплатная медицинская помощь в государственных медицинских учреждениях с бюджетной системой финансирования. Он отметил, что белорусы к этому привыкли и воспринимают как данность. Глава Палаты представителей обратил внимание, что, выступая в разных аудиториях, часто приводит цифры, во что государству обходится пребывание пациента в больнице.
— Стоимость одного выезда бригады скорой помощи в прошлом году оценивалась в 164 рубля, — уточнил Игорь Сергеенко.
По словам главы Палаты представителей, примерно в такую же сумму (то есть в 164 рубля) оценивается один день пребывания в терапевтическом отделении. Что касается одного дня в хирургическом отделении, то он оценивается в 195 рублей.
— А в реанимации — 1,2 тысячи рублей. И эту заботу берет на себя государство, — заявил Игорь Сергеенко.
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