Глава Палаты представителей Игорь Сергеенко сказал, сколько стоит вызов скорой помощи в Беларуси

Сергеенко подчеркнул, что в стране гарантирована бесплатная медицинская помощь в государственных медицинских учреждениях с бюджетной системой финансирования. Он отметил, что белорусы к этому привыкли и воспринимают как данность. Глава Палаты представителей обратил внимание, что, выступая в разных аудиториях, часто приводит цифры, во что государству обходится пребывание пациента в больнице.