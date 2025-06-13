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Милиция сказала, когда белорусы сами будут отвечать за дерево, упавшее на машину

МВД сказало, когда белорусы сами отвечают за упавшее на авто дерево, а когда виноваты коммунальные службы.

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Источник: Комсомольская правда

В милиции сказали, когда белорусы сами будут виноваты, если дерево упадет на машину, информирует телеграм-канал «Милиция Минщины» УВД Минского облисполкома.

Так, в Солигорском РОВД обратили внимание на то, что в случаях падения деревьев на авто потерпевшие звонят в милицию и вызывают МЧС. Правоохранители фиксируют факт и обстоятельства происшествия. Однако дальнейшая проверка может быть вовсе не в пользу автовладельцев.

— Результаты проверки могут быть предоставлены правоохранительными органами в суд или страховую компанию. Кроме того, сотрудники сразу определят явную инсценировку или возможный противоправный либо даже криминальный характер произошедшего, — прокомментировали в РОВД.

А вот будет ли возмещаться причиненный вред и в каком объеме, решается по каждому факту.

Так, если авто было припарковано с нарушениями или в «опасной зоне», что было обозначено коммунальными службами, то опасная ситуация была создана самим владельцем поврежденного транспорта.

Тем временем белоруска подарила дочке дом и квартиру, а прокурор из-за этого обратился в суд.