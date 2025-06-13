Милиция сказала, когда белорусы сами будут отвечать за дерево, упавшее на машину

Так, в Солигорском РОВД обратили внимание на то, что в случаях падения деревьев на авто потерпевшие звонят в милицию и вызывают МЧС. Правоохранители фиксируют факт и обстоятельства происшествия. Однако дальнейшая проверка может быть вовсе не в пользу автовладельцев.