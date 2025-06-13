Самарский спортивный клуб «Крылья Мечты» стал победителем премии УЕФА

Команда из 63-го региона представляла Россию на конкурсе Детского фонда европейского объединения.
Результаты огласили в Лиссабоне. Участвовал в том числе глава УЕФА Александр Чеферин. Лауреатами были 26 организаций из 26 государств. Занимаются развитием футбола среди ребят из «уязвимых категорий населения» и отстаивают их права.
В итоге победил самарский спортивный клуб «Крылья Мечты».
«Он привлекает к занятиям физкультурой и спортом детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. В нем развиваются направления адаптивных футбола и плавания, творческая сфера», — уточнили в Минспорте губернии.
Недавно в министерстве рассказали, как «Самара Арену» готовят к новому сезону РПЛ.
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