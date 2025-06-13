На Кубани в лесах запретили разводить костры и жарить шашлыки

Подобные меры будут действовать до 2 июля 2025 года.
«В этот период в лесах региона запрещено разводить костры и использовать мангалы. Также ограничили въезд транспорта. Это необходимо для предотвращения лесных пожаров», — отметили в ЦУР.
Однако пешие прогулки в лесах Кубани не запрещаются. А туристов власти региона просят обязательно соблюдать меры противопожарной безопасности.
По словам начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Виктора Зимина, сейчас установилась сухая и жаркая погода: до конца суток 13 июня местами на территории края ожидается высокая пожароопасность 4-го класса.
На территории Кубани продолжает действовать особый противопожарный режим. Спасатели обратились с призывом к жителям и гостям региона воздержаться от пикников на природе с использованием открытого огня.
Кстати.
Если вы стали очевидцем пожара, незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам 101 или 112.