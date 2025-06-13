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На Кубани в лесах запретили разводить костры и жарить шашлыки

В Краснодарском крае с сегодняшнего дня введены ограничения на посещение лесов, сообщает Центр управления регионом (ЦУР).

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Подобные меры будут действовать до 2 июля 2025 года.

«В этот период в лесах региона запрещено разводить костры и использовать мангалы. Также ограничили въезд транспорта. Это необходимо для предотвращения лесных пожаров», — отметили в ЦУР.

Однако пешие прогулки в лесах Кубани не запрещаются. А туристов власти региона просят обязательно соблюдать меры противопожарной безопасности.

По словам начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Виктора Зимина, сейчас установилась сухая и жаркая погода: до конца суток 13 июня местами на территории края ожидается высокая пожароопасность 4-го класса.

На территории Кубани продолжает действовать особый противопожарный режим. Спасатели обратились с призывом к жителям и гостям региона воздержаться от пикников на природе с использованием открытого огня.

Кстати.

Если вы стали очевидцем пожара, незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам 101 или 112.