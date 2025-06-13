В Иркутске задержали женщину, оскорбившую на видео бойцов СВО

ИРКУТСК, 13 июн — РИА Новости. Женщину, которая выложила в сеть видео, где она высказывает оскорбления в адрес бойцов СВО и по поводу празднования Дня России, задержали в Иркутске, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Иркутской области.
В Иркутской области проводится проверка по факту публичной дискредитации Вооруженных Сил РФ. В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает оскорбления в адрес Вооруженных Сил России, желает смерти бойцам СВО и говорит, что их дети «будут мучиться». День России она назвала праздником, «которым не нужно гордиться». После того, как видеозапись распространилась, женщина закрыла свой аккаунт.
«Сотрудники полиции в Иркутске задержали женщину, записавшую оскорбительное видео. Ею оказалась 35-летняя жительница города Шелехов, находившаяся в Ленинском округе Иркутска. При общении с сотрудниками органов внутренних дел и доставлении в отдел полиции женщина вела себя неадекватно и вызывающе, а также несколько раз пытаясь убежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она прошла процедуру для установления состояния опьянения или употребления запрещенных веществ», — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что женщина ранее работала бортпроводницей, а также имеет судимость. Открывать дверь сотрудникам полиции она не стала, сославшись на неисправность замка. Спасателям пришлось вскрывать дверь при помощи специальных инструментов. В настоящее время действиям нарушительницы дается правовая оценка.
Руководитель регионального отделения Народного фронта в Иркутской области и замруководителя Общественного совета при региональном ГУ МВД России Елена Зыбун также отреагировала на видео с оскорблениями бойцов СВО.
«Наши ребята, нередко рискуя жизнью, защищают мирное небо для всех, включая таких горе-блогеров. Знаем, что правоохранительные органы уже начали проверку. Надеемся, “героиня” ролика понесёт заслуженное наказание», — отметила Зыбун.