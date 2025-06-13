В Иркутске задержали женщину, оскорбившую на видео бойцов СВО

«Сотрудники полиции в Иркутске задержали женщину, записавшую оскорбительное видео. Ею оказалась 35-летняя жительница города Шелехов, находившаяся в Ленинском округе Иркутска. При общении с сотрудниками органов внутренних дел и доставлении в отдел полиции женщина вела себя неадекватно и вызывающе, а также несколько раз пытаясь убежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она прошла процедуру для установления состояния опьянения или употребления запрещенных веществ», — сообщил собеседник агентства.