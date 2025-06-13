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Два участка по программе КРТ благоустроят в Нагатино-Садовниках

В Нагатино-Садовниках в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) благоустроят два участка земли общей площадью 2,61 га, соответствующий проект решения размещен на портале mos.ru. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Источник: РИА "Новости"

«На участке площадью 0,51 га, примыкающем к ул. Нагатинская, высадят новые деревья и кустарники, разобьют цветники, установят малые архитектурные формы, проложат пешеходные дорожки и оборудуют спортивные площадки для занятий на открытом воздухе. На другом участке площадью свыше двух гектаров, расположенном ближе к ул. Садовники, рядом с Алексеевской церковью, разместят базу городской коммунальной службы и проведут комплексное благоустройство. Эта территория станет продолжением прогулочной зоны ландшафтного парка на реке Жуже. Реализовать проект планируется в течение пяти лет», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

По программе КРТ не только строят разную недвижимость на неэффективно используемых площадках, но и благоустраивают территории для создания новых точек притяжения горожан. Участки общей площадью 2,61 га расположены в развитом зеленом районе на ул. Нагатинская (вл. 22). Они находятся недалеко от Нагатинской набережной и станции метро «Коломенская» Замоскворецкой линии.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях разработки и реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га. Работу ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.