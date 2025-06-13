Два участка по программе КРТ благоустроят в Нагатино-Садовниках

«На участке площадью 0,51 га, примыкающем к ул. Нагатинская, высадят новые деревья и кустарники, разобьют цветники, установят малые архитектурные формы, проложат пешеходные дорожки и оборудуют спортивные площадки для занятий на открытом воздухе. На другом участке площадью свыше двух гектаров, расположенном ближе к ул. Садовники, рядом с Алексеевской церковью, разместят базу городской коммунальной службы и проведут комплексное благоустройство. Эта территория станет продолжением прогулочной зоны ландшафтного парка на реке Жуже. Реализовать проект планируется в течение пяти лет», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.