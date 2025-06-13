В Башкирии за сутки задержали 69 пьяных водителей

В Башкирии продолжаются профилактические рейды «Безопасная дорога». По информации Госавтоинспекции региона, за последние сутки сотрудники дорожной полиции выявили более 1200 нарушений правил дорожного движения.
В числе нарушителей оказались 69 водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 45 человек управляли транспортными средствами без прав, а 10 водителей, ранее лишенные прав, вновь пытались нарушить правила.
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