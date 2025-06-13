Дефицита парковок в Нижнем Новгороде не будет: власти нашли решение

Иванов подчеркнул, что подобный опыт строительства уже успешно применяется в других регионах и даже в Нижегородской области есть такие примеры. Он выразил уверенность, что внесение изменений в законодательство повысит привлекательность инвестиций в проекты и побудит инвесторов к строительству парковок, столь необходимых городу.