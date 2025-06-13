Дефицита парковок в Нижнем Новгороде не будет: власти нашли решение

Застройщиков хотят обязать строить многоуровневые парковки. Такие поправки готовят в региональный закон, регулирующий земельные отношения.
Предложение председателя комиссии гордумы по транспорту Михаила Иванова, которое он высказал на заседании градостроительного комитета Заксобрания, касается ситуаций, когда участки муниципальной или государственной земли передаются инвесторам в аренду без проведения торгов. Будущие паркинги должны соответствовать определенным требованиям, включая минимальную вместимость в 100 автомобилей. Допускается наличие коммерческих площадей, но их размер не должен превышать четверть от общей площади.
Иванов подчеркнул, что подобный опыт строительства уже успешно применяется в других регионах и даже в Нижегородской области есть такие примеры. Он выразил уверенность, что внесение изменений в законодательство повысит привлекательность инвестиций в проекты и побудит инвесторов к строительству парковок, столь необходимых городу.
Участники заседания выразили готовность поддержать предложение.