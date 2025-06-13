Проблема не в теле, а в голове: что такое психосоматика и как это лечится

Со времен Гиппократа известно о постоянной связи психического состояния человека с его соматическим, то есть телесным благополучием. Не секрет, что любое соматическое заболевание отображается на психоэмоциональном состоянии человека. Такая же зависимость работает в обратную сторону: психическое состояние человека влияет на его физическую активность и соматическое благополучие. Как работает психосоматика, рассказал «Вечерней Москве» ведущий психиатр клиники «Аксона» Эдуард Холодов.
Маскированная депрессия.
Врач напомнил, что любая эмоция человека имеет отображение на телесном уровне. Существует целый класс «маскированных депрессий», когда депрессивная симптоматика проявляется исключительно в виде разнообразных соматических симптомов.
Пациент с «маскированной депрессией» не испытывает значительной подавленности, выраженного снижения настроения, но жалуется на «боль в груди» (кардиологический вариант), «боль в животе» (абдоминальный вариант), «головную боль» (цефалогический вариант депрессии) и так далее, рассказал Холодов.
— Как правило, такие пациенты в первую очередь обращаются к врачам общей практики: кардиологам, гастроэнтерологам, неврологам, теряют время и деньги, сдают массу анализов, проходят многочисленные дорогостоящие исследования, которые всегда оказываются безрезультатными, так как никакой соматической патологии у пациента не выявляется, — отметил собеседник «ВМ».
Травмирующий опыт из детства.
По словам эксперта, нередко путь психосоматического больного к психиатру тянется годами. Хотя лечение данных патологий с помощью современных психотерапевтических методов и психофармакологии всегда эффективно помогает справиться с любым недугом в сжатые сроки. Доктор привел пример из собственной практики:
— Ко мне обратился взрослый мужчина 50 лет с жалобами на трудности с приемом пищи. На протяжении последних 15 лет он испытывает сложности с глотанием пищи. Он прошел многочисленные обследования у гастроэнтерологов и многих профильных врачей, которые только разводили руками, так как исследования выявили, что человек полностью здоров.
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В беседе же с ним выяснилось, что трудности с глотанием он испытывает при любом психическом напряжении, даже при небольшом волнении. В процессе сбора анамнеза пациент вспомнил травмирующий случай из далекого детства: в возрасте 11 лет он подавился косточкой от рыбы и испытал панику, ужас, сильный страх смерти, который в последующем закрепился на подсознательном уровне. И теперь любой прием пищи (даже жидкой) тут же актуализирует тот травмирующий опыт из детства.
— Причем сам пациент не может в текущем моменте выявить очевидную взаимосвязь между детской травмой и фогофобией, которую он испытывает в настоящее время, так как вся эта ситуация развивается у пациента на подсознательном уровне, — объяснил Холодов. — В настоящее время пациент проходит психотерапию и лечение психофармакологическими препаратами. Его состояние значительно улучшилось, беспокоившие симптомы сгладились и практически ушли. Пациент с аппетитом принимает пищу.
Как это лечить.
В большинстве случаев психосоматические заболевания лечатся при условии правильного и систематического подхода, заверил психиатр. Психотерапия часто является основным методом лечения психосоматических расстройств и может привести к значительному улучшению или полному исчезновению симптомов. Однако в некоторых случаях требуется медикаментозная поддержка для снижения тревожности или депрессивных состояний.
— Важно учитывать наличие сопутствующих заболеваний или факторов, которые могут усложнить лечение. Иногда необходимы длительное лечение и постоянная психотерапевтическая работа, — подчеркнул Холодов. — Поэтому, если у вас есть симптомы или подозрения относительно психосоматических расстройств, важно обратиться к врачу-психиатру для индивидуальной оценки и назначения оптимальной терапии.
В заключение собеседник «ВМ» посоветовал не бояться обращения к психиатру при размытой симптоматике и недомоганиях непонятного характера, особенно если они проявляются в течение нескольких лет, ведь ответ может быть гораздо проще, чем вы думаете, а путь к выздоровлению — короче.
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