Проблема не в теле, а в голове: что такое психосоматика и как это лечится

В беседе же с ним выяснилось, что трудности с глотанием он испытывает при любом психическом напряжении, даже при небольшом волнении. В процессе сбора анамнеза пациент вспомнил травмирующий случай из далекого детства: в возрасте 11 лет он подавился косточкой от рыбы и испытал панику, ужас, сильный страх смерти, который в последующем закрепился на подсознательном уровне. И теперь любой прием пищи (даже жидкой) тут же актуализирует тот травмирующий опыт из детства.