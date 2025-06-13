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«Сложная дорожная обстановка». Глава ГАИ предупредил об усиленном контроле и привлечении спецподразделений ДПС в Гомельскую область

ГАИ Беларуси переходит на усиленную службу из-за ситуации на дорогах.

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Источник: Комсомольская правда

В МВД сообщили, что ГАИ Беларуси переходит на усиленный вариант несения службы из-за ситуации на дорогах.

Как сказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков, на дорогах Беларуси — сложная дорожная ситуация.

— В республике отмечается сложная дорожная обстановка. К примеру, только за минувшую субботу в ДТП погибли девять человек, — прокомментировал Ротченков.

Глава ГАИ уточнил, что правоохранители задействуют все силы и средства органов внутренних дел, чтобы обеспечить дорожную безопасность. При этом каждому грубому правонарушению будет даваться принципиальная оценка.

Также ГАИ задействует для контроля беспилотники и республиканской системы мониторинга.

При этом на Гомельщине будут проходить спецмероприятия ГАИ, где будут привлекаться экипажи спецподразделения «Стрела» МВД, а также наряды ДПС из других регионов.

Также милиция сказала, когда белорусы сами будут отвечать за дерево, упавшее на машину.

Еще в Минске задержан пассажир с фальшивым паспортом, который хотел сбежать от уголовного преследования: «Находится в розыске в России».