«Сложная дорожная обстановка». Глава ГАИ предупредил об усиленном контроле и привлечении спецподразделений ДПС в Гомельскую область

В МВД сообщили, что ГАИ Беларуси переходит на усиленный вариант несения службы из-за ситуации на дорогах.
Как сказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков, на дорогах Беларуси — сложная дорожная ситуация.
— В республике отмечается сложная дорожная обстановка. К примеру, только за минувшую субботу в ДТП погибли девять человек, — прокомментировал Ротченков.
Глава ГАИ уточнил, что правоохранители задействуют все силы и средства органов внутренних дел, чтобы обеспечить дорожную безопасность. При этом каждому грубому правонарушению будет даваться принципиальная оценка.
Также ГАИ задействует для контроля беспилотники и республиканской системы мониторинга.
При этом на Гомельщине будут проходить спецмероприятия ГАИ, где будут привлекаться экипажи спецподразделения «Стрела» МВД, а также наряды ДПС из других регионов.
Также милиция сказала, когда белорусы сами будут отвечать за дерево, упавшее на машину.
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