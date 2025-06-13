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Летевший из Минска в Дубай самолет вынужденно совершил посадку в Баку

Самолет, выполнявший рейс из Минска в Дубай, вынужденно приземлился в Баку.

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Источник: Комсомольская правда

Летевший из Минска в Дубай самолет вынужденно совершил посадку в Баку, информирует телеканал ОНТ.

Говорится, что из данных онлайн-табло международного аэропорта Дубая следует, что прибытие рейса авиакомпании FlyDubai из Минска в Дубай перенесено на несколько часов. Уточняется, что это связано с произошедшей эскалацией между Израилем и Ираном.

Уточняется, что самолет должен был приземлиться в Дубае в 07.40 по местному времени, или в 06.40 по белорусскому времени. Однако по причине случившегося самолет ждут в 14.32. Вместе с тем из Минска самолет вылетел вовремя.

В пресс-службе международного аэропорта Гейдара Алиева уточнили, что по причине произошедшей эскалации между Израилем и Ираном, в Баку совершили посадку более десяти самолетов. В их числе самолеты FlyDubai, совершавшие рейсы Минск — Дубай, Санкт-Петербург — Дубай, Москва — Дубай (Boeing 737), Казань — Дубай и другие.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что аэропорт обеспечил прием данных самолетов в полном соответствии с принципами безопасности пассажиров, комфорта и оперативной логистической координации.

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