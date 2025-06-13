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Вот вам и пятница, 13-е: Землю «трясёт» мощная магнитная буря, метеозависимым жителям Молдовы обеспечена головная боль

Землю накрывает мощная магнитная буря, которая продолжится и в последующие несколько дней.

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Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 13 июня, Землю накроет мощная магнитная буря, которая продолжится и в последующие несколько дней.

Начавшись в «пятницу, 13-го», мощный всплеск солнечной активности достигнет своего пика, создавая серьёзную нагрузку на магнитосферу Земли. Уровень Kp6 означает, что шторм будет достаточно сильным, пишет life.ru.

На следующий день, в субботу, 14 июня, геомагнитная обстановка хоть и несколько стабилизируется, но по-прежнему будет оставаться напряжённой, сохраняя уровень Kp5. Это умеренный шторм, который всё ещё способен вызывать головные боли, общую слабость, снижение концентрации внимания и сонливость.

С 15-го по 17 июня прогнозируется слабая магнитная буря уровня Kp4.

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