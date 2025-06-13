Вот вам и пятница, 13-е: Землю «трясёт» мощная магнитная буря, метеозависимым жителям Молдовы обеспечена головная боль

На следующий день, в субботу, 14 июня, геомагнитная обстановка хоть и несколько стабилизируется, но по-прежнему будет оставаться напряжённой, сохраняя уровень Kp5. Это умеренный шторм, который всё ещё способен вызывать головные боли, общую слабость, снижение концентрации внимания и сонливость.