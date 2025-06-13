В Бресте ребенок провалился в колодец глубиной четыре метра. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении сказано, что 12 июня, в четверг, примерно в 18.57 в МЧС поступила информация, что на улице Июльской в Бресте мальчик 2012 года рождения провалился в колодец глубиной четыре метра.
В пресс-службе сообщили, что спасатели оперативно приехали на место и при помощи спасательных веревки и пояса достали ребенка на поверхность. Мальчика передали врачам. Он был доставлен в больницу.
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