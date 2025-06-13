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В Бресте ребенок провалился в колодец глубиной четыре метра

МЧС: ребенок провалился в четырехметровый колодец в Бресте.

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Источник: Комсомольская правда

В Бресте ребенок провалился в колодец глубиной четыре метра. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что 12 июня, в четверг, примерно в 18.57 в МЧС поступила информация, что на улице Июльской в Бресте мальчик 2012 года рождения провалился в колодец глубиной четыре метра.

В пресс-службе сообщили, что спасатели оперативно приехали на место и при помощи спасательных веревки и пояса достали ребенка на поверхность. Мальчика передали врачам. Он был доставлен в больницу.

Тем временем житель Барановичей погиб, выпав с восьмого этажа, когда мыл окно: «За пару минут до трагедии позвонил жене и спросил, где хранится моющее средство».

Ранее в Минске милиция задержала мать двоих детей.

Кроме того, в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025.