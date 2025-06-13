В Красноярском крае завершилось голосование за объекты благоустройства на 2026 год

По итогам голосования были определены территории, которые благоустроят в следующем году.
В Красноярском крае завершилось традиционное голосование по выбору объектов благоустройства на будущий год, в котором приняли участие около 300 тысяч жителей региона. В этом году активную помощь в организации голосования оказали 2,5 тысячи волонтеров, что стало важным вкладом в процесс.
По итогам голосования были определены территории, которые получат обновление. Среди них — скверы «Защитников Отечества» в Дивногорске, «Лукоморье» в Кодинске, «Олимп» в Курагино, «Сказочная поляна» в Шушенском, «Майский» в Бородино, «Злобинский» в Березовке, «Семейный» в Канске и «Зеленый остров» в Заозерном. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поделился этой информацией в своем телеграмм-канале.
В Емельяново жители отдали предпочтение спортивной игровой площадке на улице Новой, в Лесосибирске — площади у ДК «Сибирь», в Зеленогорске — Городскому скверу, а в Сосновоборске — площади имени Ю. И. Матвеева.
Также среди наиболее популярных объектов оказались скверы на улице Ульяны Громовой в Уяре и на улице Кретова в Минусинске, «Второй родник на реке Ужурка» в Ужуре и участок улицы Норильской в Шарыпово. Это лишь часть тех мест, которые будут благоустроены в следующем сезоне.
Хочется выразить благодарность всем, кто принял участие в голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Теперь жителям вместе с проектировщиками предстоит обсудить, каким образом будут выглядеть обновленные объекты после завершения работ.
Напомним, ранее сообщалось, что 14 июня жара в Красноярске усилится до +35 градусов.