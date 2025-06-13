В Красноярском крае завершилось голосование за объекты благоустройства на 2026 год

Также среди наиболее популярных объектов оказались скверы на улице Ульяны Громовой в Уяре и на улице Кретова в Минусинске, «Второй родник на реке Ужурка» в Ужуре и участок улицы Норильской в Шарыпово. Это лишь часть тех мест, которые будут благоустроены в следующем сезоне.