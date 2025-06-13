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В Батайске полицейские начали искать браконьеров после жалобы женщины

Батайчанка не позволила браконьерам ловить рыбу сетями, их ищут полицейские.

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Источник: Комсомольская правда

В Батайске Ростовской области женщина не позволила браконьерам ловить рыбу сетями, из-за чего у них произошел конфликт. Теперь мужчин ищет полиция, сообщили в главке ведомства.

Инцидент произошел рядом с улицей Половинко на берегу реки малый Койсуг. Там 43-летняя батайчанка увидела, как мужчины ловят рыбу сетями. Она им сделала замечание, но в итоге все переросло в конфликт. После этого она вызвала полицию.

Сейчас полицейские ищут этих мужчин. Также они устроили проверку из-за использования запрещенных орудий лова.

Женщину отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

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