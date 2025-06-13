В Батайске полицейские начали искать браконьеров после жалобы женщины

Инцидент произошел рядом с улицей Половинко на берегу реки малый Койсуг. Там 43-летняя батайчанка увидела, как мужчины ловят рыбу сетями. Она им сделала замечание, но в итоге все переросло в конфликт. После этого она вызвала полицию.