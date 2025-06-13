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Молодая белорусская картошка на Комаровке стоит от 5 до 7 рублей за кило

Стоимость молодой белорусской картошки назвали на Комаровском рынке.

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Источник: Комсомольская правда

Молодая белорусская картошка на Комаровке стоит от 5 до 7 рублей за килограмм. Информация опубликована в социальных сетях минского Комаровского рынка.

В пятницу, 13 июня, на рынке можно найти молодую белорусскую картошки от 5 рублей за килограмм. Вместе с тем есть цена и 7 рублей за килограмм. По озвученной стоимость продают более крупный молодой картофель.

Стоимость молодой белорусской картошки назвали на Комаровском рынке. Фото: соцсети минского Комаровского рынка.

Ранее мы писали, что в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025.

Вместе с тем Мингорисполком сказал, кому из минчан увеличат доплаты к пенсии.