Молодая белорусская картошка на Комаровке стоит от 5 до 7 рублей за кило

Молодая белорусская картошка на Комаровке стоит от 5 до 7 рублей за килограмм. Информация опубликована в социальных сетях минского Комаровского рынка.
В пятницу, 13 июня, на рынке можно найти молодую белорусскую картошки от 5 рублей за килограмм. Вместе с тем есть цена и 7 рублей за килограмм. По озвученной стоимость продают более крупный молодой картофель.
Стоимость молодой белорусской картошки назвали на Комаровском рынке. Фото: соцсети минского Комаровского рынка.
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