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Девочка, оставленная в аэропорту Антальи, приехала в Подмосковье

Девочка, оставленная в Антальи, приехала в Павловский Посад с приемной матерью.

Как создавалась новая Россия

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Девочка, брошенная матерью в турецком аэропорту в октябре 2024 года, приехала в подмосковный Павловский Посад вместе с приемной мамой Марией, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что девочку Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернули в Россию.

«Все это время, пока шли переговоры с турецкой стороной, Николь провела сначала в больнице, а затем в Турецком доме ребенка. Накануне вместе с Марией — приемной мамой — она приехала в Подмосковье, в Павловский Посад. Семья Макаровых опытная, у них уже есть приемный ребенок», — написал Воробьев.