Девочка, оставленная в аэропорту Антальи, приехала в Подмосковье

«Все это время, пока шли переговоры с турецкой стороной, Николь провела сначала в больнице, а затем в Турецком доме ребенка. Накануне вместе с Марией — приемной мамой — она приехала в Подмосковье, в Павловский Посад. Семья Макаровых опытная, у них уже есть приемный ребенок», — написал Воробьев.