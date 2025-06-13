Юрий Горшоков надеется, что новый клуб Игоря Осинькина будет с большими задачами

Экс-футболист самарцев высказался о будущем бывшего наставника «Крыльев».
26-летний защитник Юрий Горшков выступал за «зелено-бело-синих» с 2020-го по 2024 год. Выходил из Первой лиги в РПЛ и финал Кубка в 2021-м. В июле прошлого года перешел в петербургский «Зенит». Брал Суперкубок и серебро Премьер-лиги.
В разговоре с журналистом «Чемпионата» Ильей Никульниковым подчеркнул:
«Сейчас многие клубы ищут тренеров. Будем надеяться, что новая команда будет с большими задачами у Осинькина. Ему бы подошла любая. Считаю, что Игорю Витальевичу нужно полгода, чтобы выстроить систему, как это было в первый год в “Крыльях”. После зимних сборов — 16 побед в 17 играх. Единственное поражение — в финале Кубка».
Ранее экс-наставник «КС» сам высказался о будущем самарского коллектива.
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