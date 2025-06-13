Юрий Горшоков надеется, что новый клуб Игоря Осинькина будет с большими задачами

«Сейчас многие клубы ищут тренеров. Будем надеяться, что новая команда будет с большими задачами у Осинькина. Ему бы подошла любая. Считаю, что Игорю Витальевичу нужно полгода, чтобы выстроить систему, как это было в первый год в “Крыльях”. После зимних сборов — 16 побед в 17 играх. Единственное поражение — в финале Кубка».