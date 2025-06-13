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Биологи раскрыли, какими помидорами можно отравиться

Биолог Наполов: помидоры зеленого цвета опасны для употребления.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Если кушать помидоры зеленого цвета, то можно отравиться. Так как незрелый овощ богат токсичным соланином. Об этом рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов. А вот полностью спелые томаты красного, розового, желтого и черного цветов безопасны для употребления.

— От одного зеленого томата вреда не будет, не появится даже симптомов. А вот если съесть пять незрелых помидоров, то уже можно получить серьезное пищевое отравление, — пояснил Виталий Наполов.

Однако, если зеленые помидоры засолить, то тепловая обработка избавит овощ от токсичного вещества и тогда зеленый томат можно кушать.

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