Биологи раскрыли, какими помидорами можно отравиться

Если кушать помидоры зеленого цвета, то можно отравиться. Так как незрелый овощ богат токсичным соланином. Об этом рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов. А вот полностью спелые томаты красного, розового, желтого и черного цветов безопасны для употребления.
— От одного зеленого томата вреда не будет, не появится даже симптомов. А вот если съесть пять незрелых помидоров, то уже можно получить серьезное пищевое отравление, — пояснил Виталий Наполов.
Однако, если зеленые помидоры засолить, то тепловая обработка избавит овощ от токсичного вещества и тогда зеленый томат можно кушать.
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