«Из учебки нас вышло 22 человека, выжили пятеро». Умер экс-футболист минского «Динамо» и ветеран Афганской войны Сергей Домашевич

Сергей Домашевич родился 2 февраля 1965 года в городе Лунинец Брестской области. Профессиональную футбольную карьеру он начал в 1983 году в пинском «Машиностроителе». Но судьба сложилась так, что на заре спортивной карьеры парня призвали в армию и отправили на войну в Афганистан, где он служил в 1984—1985 годах.