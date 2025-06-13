«Из учебки нас вышло 22 человека, выжили пятеро». Умер экс-футболист минского «Динамо» и ветеран Афганской войны Сергей Домашевич

13 июня умер экс-футболист минского «Динамо» Сергей Домашевич, ему было 60 лет, сообщили в пинском футбольном клубе «Волна».
Сергей Домашевич родился 2 февраля 1965 года в городе Лунинец Брестской области. Профессиональную футбольную карьеру он начал в 1983 году в пинском «Машиностроителе». Но судьба сложилась так, что на заре спортивной карьеры парня призвали в армию и отправили на войну в Афганистан, где он служил в 1984—1985 годах.
«Потерял очень много друзей. Из учебки нас вышло 22 человека, выжили пятеро. Не знаю, почему нас не забрала афганская земля», — рассказывал спустя годы Сергей Владимирович.
После демобилизации Сергей сумел вернуться в спорт, причем на самый высокий уровень. Поиграв в низших лигах, он был приглашен в 1989 году в минское «Динамо», которое выступало в Высшей лиге чемпионата СССР. Провел за эту команду четыре матча.
«Дебют был в Тбилиси. Выиграли 2:1. Вышел на 15 минут, получил желтую карточку и синяк под глазом (кто-то из соперников в меня влетел). Убедился, что это быль, а не сказка», — рассказывал он «Комсомолке».
Но перед сезоном 1990 года сказка закончилась, Сергей получил тяжелую травму на сборах во Франции. «Еще бы пару недель — и пришлось бы ногу отрезать», — вспоминал он.
После восстановления он продолжил карьеру в белорусских клубах. Играл за могилевский «Днепр», пинский «Коммунальник», минское «Торпедо», рижскую «Даугаву», гродненский «Неман». Карьеру игрока завершил в 1998 году. Работал в клубе «Пинск-900» администратором, а затем в СДЮШОР «Волна-Пинск».
Здесь можно прочитать интервью Сергея Домашевича о его спортивной жизни и войне в Афганистане.