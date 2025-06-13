Лучший баскетболист Беларуси Салаш завершил сотрудничество с французским клубом

Лучший баскетболист Беларуси Максим Салаш завершил сотрудничество с французским клубом. Подробности рассказали в пресс-службе французского клуба Bourg.
В сообщении сказано, что белорус очень хорошо завершил сезон после трудной зимы. В пресс-службе обратили внимание, что зимой Салаш неоднократно высказывал желание покинуть клуб. Отмечается, что баскетболист был ключевым звеном в хороших результатах за последние два сезона. Кроме того, Салаш оказал влияние в ключевые моменты во время Betclic и полуфинале Еврокубка.
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