На водоёмах Иркутской области работают патрульные группы МЧС

В Иркутской области начали патрулировать водоёмы. Специалисты центра ГИМС ГУ МЧС по региону используют три катера и один гидроцикл. Как сообщили КП-Иркутск в ведомстве, чтобы фиксировать нарушения с воздуха применяем беспилотные летальные аппараты.
— Инспекторы привлекают к ответственности судоводителей, допустивших правонарушения, ведут разъяснительную работу с отдыхающими. Маршрут следования патрульных судов — заливы Чертугеевский, Еловый, Королок, Бурдаковский, Бурдугуз и Листвиничный озера Байкал, а также Якоби, Мельничная Падь, Щучий и ледокол «Ангара», — уточнили в пресс-службе МЧС по региону.
В отношении водителей гидроциклов, которые не имеют водительских прав, и чьи водные транспортные средства не зарегистрированы в органах ГИМС, составлены протоколы об административных правонарушениях. За такое грозит штраф в размере 25 тысяч рублей.
Для многих отдыхающий гидроцикл — это средство развлечения, но он является маломерным судом. Поэтому использование этим транспортом имеет правила эксплуатации, которые можно приравнять к правилам владельцев машин.