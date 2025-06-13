У посольства Ирана в Москве на фоне атак Израиля образовался стихийный мемориал

В результате инцидента погибли несколько высокопоставленных иранских командиров, которых Израиль назвал «безжалостными убийцами». В свою очередь, в МИД России осудили удары по Ирану и указали на нарушение Устава ООН. Также Росавиация рекомендовала не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана.