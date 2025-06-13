У посольства Ирана в Москве на фоне атак Израиля образовался стихийный мемориал

На них видны цветы, которые люди приносят к зданию дипломатической миссии в российской столице. Оно находится на Покровском бульваре.
Ранее в этот день Израиль объявил чрезвычайное положение в стране и нанес упреждающий удар по Ирану. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что цель — нанесение ударов по ядерной инфраструктуре Исламской Республики.
В результате инцидента погибли несколько высокопоставленных иранских командиров, которых Израиль назвал «безжалостными убийцами». В свою очередь, в МИД России осудили удары по Ирану и указали на нарушение Устава ООН. Также Росавиация рекомендовала не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана.
Политолог, бывший член комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по разоружению Игорь Никулин заявил «Известиям», что у Тегерана есть все возможности для того, чтобы ответить на удары.