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У посольства Ирана в Москве на фоне атак Израиля образовался стихийный мемориал

У посольства Ирана в Москве начинает образовываться стихийный мемориал на фоне израильских ударов. Кадры в пятницу, 13 июня, публикуют «Известия».

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Источник: Freepik

На них видны цветы, которые люди приносят к зданию дипломатической миссии в российской столице. Оно находится на Покровском бульваре.

Ранее в этот день Израиль объявил чрезвычайное положение в стране и нанес упреждающий удар по Ирану. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что цель — нанесение ударов по ядерной инфраструктуре Исламской Республики.

В результате инцидента погибли несколько высокопоставленных иранских командиров, которых Израиль назвал «безжалостными убийцами». В свою очередь, в МИД России осудили удары по Ирану и указали на нарушение Устава ООН. Также Росавиация рекомендовала не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана.

Политолог, бывший член комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по разоружению Игорь Никулин заявил «Известиям», что у Тегерана есть все возможности для того, чтобы ответить на удары.