«Черешня полезна»: топ продуктов, которые помогут похудеть летом

Летом многие начинают стремиться к более здоровому образу жизни и меняют свой рацион, чтобы сбросить лишние килограммы. В этот период можно разнообразить питание свежими овощами и фруктами, исключить тяжелую пищу. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога, нутрициолога Ольги Ромашиной, какие продукты полезны для похудения летом, а от каких лучше отказаться.
Сезонные овощи и фрукты.
По ее словам, овощи низкокалорийны и содержат много воды, поэтому в летний период их можно есть в большом количестве даже во время похудения.
— Свежие огурцы, перцы, помидоры, кабачки, редис, салатные листья и зелень содержат минимальное количество калорий и большое количество полезных микроэлементов. Они идеально подходят для добавления в легкие летние салаты и закуски, — говорит она.
Эксперт отметила, что для похудения также в рацион летом нужно включать ягоды, потому что в них содержится большое количество витаминов, антиоксидантов и клетчатки.
— Например, черешня полезна для похудения. У нее низкая калорийность, и она содержит много воды и клетчатки, что помогает контролировать аппетит. Тем не менее, как и с любыми сладкими фруктами, важно следить за количеством и не переедать, — сообщила нутрициолог.
Белковые продукты.
Белковые продукты, такие как нежирное мясо, рыба, яйца, бобовые, помогают насытить организм на длительное время и предотвратить переедание, считает Ромашина.
— А для перекуса подойдут орехи и семена, но есть их нужно в разумных количествах, потому что они достаточно калорийные, — предупредила собеседница «ВМ».
Что стоить ограничить.
По мнению диетолога, продукты, которые стоит ограничить, но не исключать полностью:
жареная пища;чипсы; сладости и десерты;газировка и соки с добавлением сахара;фастфуд;полуфабрикаты.
— Эти продукты могут быть в рационе питания, но лучше есть их как можно реже. Однако полный запрет может лишь спровоцировать срыв и переедание, — заключила она.
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