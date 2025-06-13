«Черешня полезна»: топ продуктов, которые помогут похудеть летом

— Например, черешня полезна для похудения. У нее низкая калорийность, и она содержит много воды и клетчатки, что помогает контролировать аппетит. Тем не менее, как и с любыми сладкими фруктами, важно следить за количеством и не переедать, — сообщила нутрициолог.