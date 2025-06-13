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«Солнечный» пляж в Уфе превращается в свалку: горожане бьют тревогу

В Уфе один из популярных пляжей забит мусором.

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Источник: Комсомольская правда

Жаркие летние дни в Уфе традиционно притягивают горожан к воде. Одним из популярных мест отдыха остается пляж «Солнечный», но в этом году он вызывает не радость, а возмущение. Местные жители написали в «КП-Уфа» и пожаловались на горы мусора, которые оставляют после себя отдыхающие.

По словам местных жителей, необходимо принять меры. Фото: предоставлено «КП-Уфа».

По ее жителей башкирской столицы, пляж буквально утопает в отходах: пластиковые бутылки, пакеты, остатки еды разбросаны повсюду. В жару мусор не только портит вид, но и создает зловоние.

Горожане просят власти Уфы обратить внимание на пляж. Фото: предоставлено «КП-Уфа».

Горожане надеются, что власти Уфы обратят внимание на проблему, например, усилят контроль за чистотой, установят дополнительные урны и контейнеры, а может быть, и введут штрафы для тех, кто мусорит. Иначе вскоре находиться будет не только неприятно, но и опасно для здоровья.

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