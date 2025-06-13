«Солнечный» пляж в Уфе превращается в свалку: горожане бьют тревогу

Горожане надеются, что власти Уфы обратят внимание на проблему, например, усилят контроль за чистотой, установят дополнительные урны и контейнеры, а может быть, и введут штрафы для тех, кто мусорит. Иначе вскоре находиться будет не только неприятно, но и опасно для здоровья.