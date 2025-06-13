РФ предложила КНР вместе работать на больших объектах научной инфраструктуры

ПЕКИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Россия заинтересована в выстраивании совместной работы по различным проектам с Китаем на больших объектах научной инфраструктуры, которые называют мегасайенс. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, принявший участие в совещаниях министров науки, технологий и инноваций стран ШОС и инициативы «Один пояс — один путь», которые состоялись в городе Чэнду (юго-западная провинция Сычуань) 11−12 июня.
«Во-первых, мы заинтересованы, и говорили об этом с китайскими коллегами, в совместном использовании больших объектов научной инфраструктуры, как это называется, класса мегасайенс. У нас введены или строятся, в общей сложности, восемь самых современных установок. Есть такие объекты и в Китае, поэтому мы открыты для того, чтобы коллеги из зарубежных стран, зарубежные ученые участвовали в исследованиях на наших установках, но с учетом имеющихся наработок китайских ученых здесь было бы, на наш взгляд, целесообразно подумать об объединении усилий по совместной программе. Мы предложили о такой программе подумать», — рассказал он.
Кроме того, как указал Могилевский, наука сегодня — это, в том числе, базы больших данных в самых разных областях человеческого знания — от науки о материалах до медицины и генетики. «Мы говорили о том, что и на многосторонних площадках, и в двустороннем формате мы могли бы сотрудничать, налаживая обмен научной информацией», — сообщил замминистра.