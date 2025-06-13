РФ предложила КНР вместе работать на больших объектах научной инфраструктуры

«Во-первых, мы заинтересованы, и говорили об этом с китайскими коллегами, в совместном использовании больших объектов научной инфраструктуры, как это называется, класса мегасайенс. У нас введены или строятся, в общей сложности, восемь самых современных установок. Есть такие объекты и в Китае, поэтому мы открыты для того, чтобы коллеги из зарубежных стран, зарубежные ученые участвовали в исследованиях на наших установках, но с учетом имеющихся наработок китайских ученых здесь было бы, на наш взгляд, целесообразно подумать об объединении усилий по совместной программе. Мы предложили о такой программе подумать», — рассказал он.