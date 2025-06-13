СМИ: белорус Шпилевский сменит белоруса Гончаренко во главе российского ФК «Пари НН»

Напомним, что 12 июня «Пари НН» объявил об отставке Виктора Гончаренко, который возглавлял команду с октября 2024 года. Под его руководством клуб занял 13-е место в РПЛ и проиграл «Сочи» в стыковых матчах. Но нижегородцы еще могут остаться в сильнейшем российском дивизионе. Дело в том, что «Пари НН» вероятно заменит в РПЛ «Химки», которые не получили лицензию на следующий сезон. Окончательное решение примет исполком РФС.