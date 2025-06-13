СМИ: белорус Шпилевский сменит белоруса Гончаренко во главе российского ФК «Пари НН»

Только футбольный клуб «Пари НН» попрощался с одним белорусским тренером — Виктором Гончаренко, как появилась информация об интересе к другому белорусу — Алексею Шпилевскому.
По данным «СЭ», «Пари НН» договорился с Алексеем Шпилевским о контракте на три года. Пишут, что соглашение должно быть подписано в ближайшие дни.
37-летний Алексей Шпилевский возглавлял различные клубы Беларуси, Казахстана и Кипра. С «Кайратом» в 2020-м году он выиграл чемпионат Казахстана, а с «Арисом» — в 2023-м — кипрский чемпионат. По окончании сезона-2024/25 Шпилевский покинул «Арис».
Напомним, что 12 июня «Пари НН» объявил об отставке Виктора Гончаренко, который возглавлял команду с октября 2024 года. Под его руководством клуб занял 13-е место в РПЛ и проиграл «Сочи» в стыковых матчах. Но нижегородцы еще могут остаться в сильнейшем российском дивизионе. Дело в том, что «Пари НН» вероятно заменит в РПЛ «Химки», которые не получили лицензию на следующий сезон. Окончательное решение примет исполком РФС.
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