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В Омской области нашли владельцев 170 тысяч бесхозных участков и домов

План перевыполнен на два процента.

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В Омской области стало меньше «бесхозной» недвижимости: за год число таких объектов сократилось почти на 170 тысяч. Росреестр, муниципалитеты и областные ведомства проверили 253 тысячи записей в ЕГРН — план перевыполнен на 2%.

«Наличие в ЕГРН сведений о правообладателе объекта недвижимости, прежде всего, обеспечивает защиту имущественных прав граждан», — подчёркивают в Минимущества.

Работа ведётся в рамках нацпрограммы «Национальная система пространственных данных» и находится на контроле губернатора Виталия Хоценко. За год:

  • права зарегистрированы на 44,8 тысячи объектов по заявлениям владельцев;
  • по 72 тысячам подтверждены сведения в реестре;
  • более 12,5 тысячи строений и участков сняты с кадастрового учёта как прекратившие существование.

«Владельцы имущества также самостоятельно могут обратиться в Росреестр через МФЦ: нужны только паспорт и правоустанавливающие документы, госпошлина не взимается», — напоминают чиновники.

Актуализация данных, подчёркивают в ведомстве, упрощает сделки, исключает споры о собственности и делает рынок недвижимости прозрачнее.