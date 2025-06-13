В Омской области нашли владельцев 170 тысяч бесхозных участков и домов

В Омской области стало меньше «бесхозной» недвижимости: за год число таких объектов сократилось почти на 170 тысяч. Росреестр, муниципалитеты и областные ведомства проверили 253 тысячи записей в ЕГРН — план перевыполнен на 2%.
«Наличие в ЕГРН сведений о правообладателе объекта недвижимости, прежде всего, обеспечивает защиту имущественных прав граждан», — подчёркивают в Минимущества.
Работа ведётся в рамках нацпрограммы «Национальная система пространственных данных» и находится на контроле губернатора Виталия Хоценко. За год:
- права зарегистрированы на 44,8 тысячи объектов по заявлениям владельцев;
- по 72 тысячам подтверждены сведения в реестре;
- более 12,5 тысячи строений и участков сняты с кадастрового учёта как прекратившие существование.
«Владельцы имущества также самостоятельно могут обратиться в Росреестр через МФЦ: нужны только паспорт и правоустанавливающие документы, госпошлина не взимается», — напоминают чиновники.
Актуализация данных, подчёркивают в ведомстве, упрощает сделки, исключает споры о собственности и делает рынок недвижимости прозрачнее.