Губернатор Омской области выделил 28 млн рублей на безопасность школ и детсадов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился направить более 28 миллионов рублей на установку современного оборудования для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, где проводится капитальный ремонт. Деньги направят в 12 сельских районов и на омские школы.
Кроме того, по поручению главы региона, предусмотрено дополнительное финансирование на организацию летнего отдыха для детей в палаточных лагерях.
«В летний период на территории области будут работать 26 таких лагерей, где смогут отдохнуть около 4 тысяч ребят. Средства направлены в 24 сельских муниципальных образования и областную столицу», — сообщил Виталий Хоценко.
Особое внимание уделяется поддержке сельских территорий, где такие ресурсы наиболее востребованы. Обновление систем безопасности в образовательных учреждениях является одним из ключевых направлений работы регионального правительства, проблема модернизации которых назрела очень давно.
Ранее мы писали, что в Омской области стартовал ремонт дороги к лагерю «Березовая роща».