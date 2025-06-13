Губернатор Омской области выделил 28 млн рублей на безопасность школ и детсадов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился направить более 28 миллионов рублей на установку современного оборудования для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, где проводится капитальный ремонт. Деньги направят в 12 сельских районов и на омские школы.