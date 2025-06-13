СК: жители Бреста обнаружили на улице и в квартире тела мужчины и женщины

Согласно данным следствия, утром 10 мая 2025 года на одной из улиц Бреста прохожие нашли тело 47-летнего мужчины. Приехавшие на место врачи констатировали его смерть. В СК добавили, что спустя два дня брестчанин позвонил в скорую медицинскую помощь после того, как обнаружил свою 42-летнюю сожительницу в квартире без признаков жизни.