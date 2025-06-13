СК: жители Бреста обнаружили на улице и в квартире тела мужчины и женщины

СК сообщил, что жители Бреста обнаружили на улице и в квартире тела мужчины и женщины. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, утром 10 мая 2025 года на одной из улиц Бреста прохожие нашли тело 47-летнего мужчины. Приехавшие на место врачи констатировали его смерть. В СК добавили, что спустя два дня брестчанин позвонил в скорую медицинскую помощь после того, как обнаружил свою 42-летнюю сожительницу в квартире без признаков жизни.
Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, было установлено, что смерть жителей Бреста наступила по причине отравления особо опасным наркотическим средством. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета завел уголовные дела по части 5 статьи 328 Уголовного кодекса — незаконный оборот наркотических средств, повлекший по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств.
Тем временем в Минске милиция задержала мать двоих детей.
Ранее в Хойниках женщина приготовила себе коктейль с вином, попала в реанимацию и умерла: «Врачи поняли, что пациентка что-то не договаривает».
Кстати, в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025.