Актеру Гойко Митичу исполнилось 85 лет

«Иногда мне кажется, что я на самом деле индеец. Настолько я уже вжился в этого героя, даже порой ловлю себя на том, что и думаю, и поступаю иногда, как он. Меня пригласили на очередную роль индейца, и я с удовольствием опять погрузился в этот удивительный приключенческий мир. Наверное, мне уже никогда не расстаться с этим образом», — говорил он в интервью.