На севере Омской области сократились дни работы «Почты России»

Центральное почтовое отделение города Тара, расположенное на площади Ленина, 17, временно перешло на сокращенный режим работы. Это отделение обслуживает значительное число жителей города и является единственным местом в Таре, где установлен банкомат «Почта Банка». Информацию об изменениях распространил паблик «Тара360» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным РБК Омск, со ссылкой на пресс-службу омского филиала «Почты России», прием клиентов был возобновлен 11 июня, однако теперь офис работает только со вторника по пятницу с 13:00 до 16:00. Причиной изменений стала нехватка персонала. В пресс-службе компании отметили, что сокращение режимы работы — явление временное.
«Как только мы найдём новых сотрудников, работа почтового офиса будет немедленно восстановлена в привычном для клиентов режиме», — отметили в пресс-службе омского филиала «Почты России».
На сайте «Почты России» указано, что в Таре функционируют пять почтовых отделений, включая центральное на площади Ленина. На портале «Работа России» размещены вакансии для Тарского отделения: операторы по работе с клиентами, заместители начальников и руководители отделений связи. Максимальная зарплата по этим позициям составляет 25,8 тысячи рублей в месяц, что значительно ниже средней номинальной зарплаты по региону — около 66 тысяч рублей (по данным Омскстата за начало 2025 года).
Проблема кадрового дефицита актуальна не только для Тары. Сложности с набором сотрудников наблюдаются и в других почтовых отделениях Омской области, включая областной центр. В настоящее время «Почта России» активно ищет специалистов различных направлений — от диспетчеров до водителей.
Ранее мы писали, что в Омске на Волгоградской, 8 также закрылись отделения почты из-за болезни сотрудников.