На севере Омской области сократились дни работы «Почты России»

На сайте «Почты России» указано, что в Таре функционируют пять почтовых отделений, включая центральное на площади Ленина. На портале «Работа России» размещены вакансии для Тарского отделения: операторы по работе с клиентами, заместители начальников и руководители отделений связи. Максимальная зарплата по этим позициям составляет 25,8 тысячи рублей в месяц, что значительно ниже средней номинальной зарплаты по региону — около 66 тысяч рублей (по данным Омскстата за начало 2025 года).