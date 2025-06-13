Красноярцы застряли в огромной пробке на пути в Дивногорск

Сегодня, 13 июня, жители Красноярска столкнулись с серьезными затруднениями на дороге. Затор, который образовался от Николаевского моста в сторону Дивногорска, стал настоящей проблемой для автомобилистов. Очередь машин растянулась с середины моста до «Роева ручья», а также наблюдаются трудности с движением на улице Свердловской.