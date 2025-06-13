Красноярцы застряли в огромной пробке на пути в Дивногорск

Пробки сковали некоторые дороги и в самом городе.
Сегодня, 13 июня, жители Красноярска столкнулись с серьезными затруднениями на дороге. Затор, который образовался от Николаевского моста в сторону Дивногорска, стал настоящей проблемой для автомобилистов. Очередь машин растянулась с середины моста до «Роева ручья», а также наблюдаются трудности с движением на улице Свердловской.
В комментариях к пробке в 2Гис водители делятся своими переживаниями:
«Почему такая пробка, что происходит?».
«Мои пельмени тают, давайте быстрее!».
«Приехали из Новосибирска, чтобы полюбоваться пробками!».
«Привет из Томска!».
«Пиво греется, пропустите нас!».
Стоит отметить, что подобные заторы на этом участке дороги становятся привычным делом каждую субботу. Местные жители направляются в «Роев ручей» или Дивногорск. В августе 2023 года прокуратура обратилась к мэрии с требованием решить проблему с пробками на улице Свердловской.
В прошлом году стало известно о планах расширения улицы Свердловской до шести полос, а также о строительстве виадука в районе «Роева ручья».
Кроме того, в Красноярске зафиксирована еще одна крупная пробка 13 июня, но уже на улице Металлургов. Здесь наблюдается скопление людей у Соборной мечети в Зелёной роще, сообщают Sibnovosti.ru.
Десятки человек расположились на газонах и заполнили тротуары возле святыни. Причины их сбора остаются неясными, так как 13 июня не отмечается мусульманских праздников.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярске задержали мэра по подозрению в крупной взятке.